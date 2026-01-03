Жертвами ударов США по Венесуэле стали военные и гражданские лица

Первый исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес сообщила, что республика осуждает "жестокую, варварскую форму агрессии против" народа

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Военнослужащие и гражданские лица погибли в результате ударов США по Венесуэле. Об этом сообщила первый исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.

"Мы осуждаем эту жестокую, варварскую форму агрессии против нашего народа, которая унесла жизни военнослужащих, ставших мучениками во имя нашей родины, а также невинных венесуэльских гражданских лиц", - сказала она в эфире телеканала Telesur.