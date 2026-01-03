NYT: Трамп уклонился от вопросов журналиста, сославшись на грядущий брифинг

По данным газеты, разговор состоялся около 04:30 утра по местному времени

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямых ответов на вопросы по Венесуэле во время телефонного интервью, которое он дал рано утром в субботу сразу после объявления о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Разговор состоялся около 04:30 утра по местному времени - спустя всего 10 минут после того, как Трамп опубликовал сообщение об успехе миссии в своих социальных сетях. На вопрос журналиста о том, запрашивал ли он разрешение Конгресса на проведение "масштабного удара" с участием военных и правоохранительных органов, президент ответил уклончиво: "Мы это обсудим. У нас будет пресс-конференция".

Интервью продлилось всего 50 секунд. Трамп отказался уточнять детали дальнейших планов в отношении Венесуэлы и причины, по которым он счел эту рискованную миссию оправданной, посоветовав дождаться его официального выступления. "Вы все услышите в 11:00 часов", - заявил он перед тем, как положить трубку.

Ранее Трамп анонсировал пресс-конференцию, которая запланирована на 19:00 мск.