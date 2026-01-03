CNN: в Каракасе царит затишье после ударов США

Государственные каналы транслируют сообщение Минбороны Венесуэлы, призывающее граждан сохранять спокойствие, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Тишина сохраняется последние часы в столице Венесуэлы Каракасе после проведения военной операции США. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, в городе последние два часа наблюдается тишина, люди стараются не выходить на улицу. Государственные каналы транслируют сообщение Министерства обороны Венесуэлы, призывающее граждан сохранять спокойствие.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.