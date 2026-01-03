Reuters: нефтяные объекты Венесуэлы не пострадали в ходе атак США
Редакция сайта ТАСС
11:18
обновлено 11:33
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) не получили повреждений в результате ударов американских ВВС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей фирмы.
Руководство компании заверило сотрудников, что добыча и переработка нефти идут в обычном режиме. Как проинформировали те же источники, хотя объекты PDVSA не пострадали при ударах, серьезный ущерб причинен порту Ла-Гуайра на побережье Карибского моря.