В МВД Венесуэлы назвали спокойной ситуацию в стране после атаки США

Глава ведомства Диосдадо Кабельо также призвал граждан "доверится высшему политическому и военному руководству"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле после атаки США остается спокойной, власти оценивают нанесенный ущерб. Об этом заявил вице-президент по вопросам гражданской безопасности министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо.

"Что касается внутренней обстановки, страна абсолютно спокойна. У них получилось только частично добиться того, что они хотели добиться бомбами. Я говорю частично, потому что они рассчитывали, что люди выйдут на улицы, поддавшись хаосу, трусливо, но трусы остались в прошлом", - сказал он в обращении, которое показал телеканал Telesur.

На видео Кабельо стоит на улице в бронежилете в окружении военных и гражданских. "Мы здесь, в Каракасе, после оценки ущерба, который нанесла эта преступная, террористическая атака против нашего народа", - сказал Кабельо. В то же время он не уточнил число пострадавших и поврежденных объектов.

Глава МВД также призвал граждан "доверится высшему политическому и военному руководству". "Не надо облегчать работу вражескому захватчику", - сказал он.