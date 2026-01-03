CNN: Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

По информации телекомпании, местонахождение лидера Венесуэлы отслеживали агенты ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на проведение операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро еще несколько дней назад. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По ее информации, местонахождение Мадуро отслеживали агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Трамп дал этому ведомству разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле еще несколько месяцев назад.

Телекомпания также подтвердила сообщения CBS News о том, что Мадуро захватили бойцы элитного отряда спецназа Армии США "Дельта". Источник CNN проинформировал, что президент Венесуэлы впоследствии должен предстать перед судом в США.