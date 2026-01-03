Глава МВД Венесуэлы: США атаковали гражданские объекты и жилые дома

Диосдадо Кабельо отметил, что США не удалось добиться поставленных задач и страна "спокойна"

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты совершили бомбовые удары по жилым домам и гражданским объектам. Об этом заявил вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Бомбы падали на жилые дома и гражданские объекты", - сообщил Кабельо.

Он отметил, что США не удалось добиться поставленных задач и страна "спокойна". Венесуэла знает, что необходимо предпринять и "венесуэльский народ одержит победу", подчеркнул глава МВД.