Политолог Лоттаз: Мадуро могли предать подкупленные люди из его окружения

Доцент Киотского университета отметил, что тяжело представить, как "спецназ США высаживается и выводит Мадуро из президентского дворца под интенсивным огнем"

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Швейцарский политолог, доцент Киотского университета Паскаль Лоттаз не исключил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро, о котором сообщалось, что его вместе с женой вывезли в США, могли предать люди из близкого окружения, подкупленные американскими спецслужбами.

"Тот факт, что они добрались до него, если Николас Мадуро действительно был захвачен, почти наверняка означает, что его предали изнутри", - заявил он в своем канале в YouTube.

Эксперт предположил, что Вашингтону, судя по всему, удалось "подкупить людей из ближайшего окружения" Мадуро, чтобы скоординированным образом выманить его из резиденции. "Не могу представить себе, как спецназ США высаживается и выводит Мадуро из президентского дворца под интенсивным огнем", - добавил Лоттаз.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.