Житель Каракаса рассказал о ночной атаке США

Луис Рафаэль отметил, что сейчас в городе сохраняется относительно спокойная обстановка

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Житель Каракаса Луис Рафаэль рассказал ТАСС, что атаки США произошли в районе 01:00 (08:00 мск), и трансляций по ТВ во время этих событий не было. По его словам, сейчас в городе сохраняется относительно спокойная обстановка.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Сейчас все в порядке, - сказал собеседник агентства, - События начались ночью в районе 01:00 по местному времени. Моя семья разбудила меня в 03:00 после атаки на аэропорт".

Луис Рафаэль отметил, что в Каракасе и на острове Маргарита были атакованы "ключевые военные объекты, включая телекоммуникационные вышки".

"Моя семья разбудила нас с братом посреди ночи. Когда я открыл телефон, я увидел фото и видео со всеми разрушениями, причиненными американцами в Каракасе. Но никаких трансляций по ТВ не было, потому что в Венесуэле все происходит в онлайне", - сказал он.

"В Каракасе прямо сейчас на улицах полно военных, а супермаркеты переполнены людьми, совершающими покупки, - рассказал житель столицы Венесуэлы. - Но сейчас ситуация спокойная".