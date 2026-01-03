Эксперт Кавулич: США скажут, что действия против Венесуэлы поддерживают многие
ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп, вероятнее всего, будет утверждать, что многие государства поддерживают операцию США против Венесуэлы, и обратит особое внимание на критику действий Вашингтона со стороны других стран. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.
"Правительства [других стран] будут проявлять осторожность, критикуя президента Трампа, из-за того, какие он может предпринять в отношении них действия, касающиеся торговли, санкций, виз и других сфер", - отметил Кавулич, являющийся научным сотрудником аналитической организации Issue Insight и президентом Американо-кубинского торгово-экономического совета. "Он будет вести список тех, кто его критикует", - добавил аналитик, говоря о Трампе. "И можно ожидать от него заявлений о том, что правительства многих стран "выражают ему признательность" за то, что он сделал, и хотят быть такими же жесткими, как он", - добавил Кавулич.