Эксперт Кавулич: США скажут, что действия против Венесуэлы поддерживают многие

Правительства других стран будут проявлять осторожность, критикуя президента США Дональда Трампа, "из-за того, какие он может предпринять в отношении них действия, касающиеся торговли, санкций, виз и других сфер", считает политолог

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп, вероятнее всего, будет утверждать, что многие государства поддерживают операцию США против Венесуэлы, и обратит особое внимание на критику действий Вашингтона со стороны других стран. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Правительства [других стран] будут проявлять осторожность, критикуя президента Трампа, из-за того, какие он может предпринять в отношении них действия, касающиеся торговли, санкций, виз и других сфер", - отметил Кавулич, являющийся научным сотрудником аналитической организации Issue Insight и президентом Американо-кубинского торгово-экономического совета. "Он будет вести список тех, кто его критикует", - добавил аналитик, говоря о Трампе. "И можно ожидать от него заявлений о том, что правительства многих стран "выражают ему признательность" за то, что он сделал, и хотят быть такими же жесткими, как он", - добавил Кавулич.