NBC: Трамп одобрил проведение операции по захвату Мадуро более недели назад

По данным телекомпании, план был одобрен перед Рождеством

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп одобрил проведение операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро более недели назад, до Рождества, отмечаемого по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания NBC.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

По ее информации, "Трамп одобрил операцию американских военных и правоохранителей в Венесуэле более недели назад". "План был одобрен перед Рождеством, и, очевидно, с того момента точные сроки проведения операции обсуждались практически ежечасно", - отмечает NBC.