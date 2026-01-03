В Бразилии сообщили о спокойной обстановке на границе с Венесуэлой

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва провел совещание с членами Совета безопасности на тему агрессии США против республики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел совещание с членами Совета безопасности страны на тему агрессии США в отношении Венесуэлы. Бразильское руководство сообщило о спокойной обстановке на границе с Боливарианской Республикой, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

"Сегодня утром, 3 января, президент республики провел совещание [Совбеза], посвященное недавним событиям в Венесуэле, - указывается в документе. - Министр обороны заявил, что на границе между Бразилией и Венесуэлой не отмечается никакой подозрительной активности, наблюдение за ситуацией продолжается".