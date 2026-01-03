NYT: источник ЦРУ в правительстве Венесуэлы отслеживал перемещения Мадуро

По данным газеты, он передал разведданные, которые позволили США провести операцию по захвату президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © AP Photo/ Jesus Vargas

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Источник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США отслеживал перемещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро перед его захватом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, "источник ЦРУ в правительстве Венесуэлы отслеживал местоположение Николаса Мадуро" и передал разведданные, которые позволили США провести операцию по его захвату.

В свою очередь телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что в операции по захвату Мадуро принимали участие в том числе сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР). NYT ранее сообщала, что операцию по захвату Мадуро США провели с применением элитного подразделения спецназа Delta Force.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.