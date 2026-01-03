Вулин: США делают с Венесуэлой то же, что НАТО в 1999 году с Югославией

Целью таких шагов является не только давление на конкретное государство, но и демонтаж международно-правовой системы, отметил бывший вице-премьер и экс-министр обороны Сербии

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Действия США в отношении Венесуэлы повторяют агрессию НАТО против Югославии в 1999 году и подрывают основы международного права. Об этом заявил в комментарии для ТАСС бывший вице-премьер и экс-министр обороны Сербии Александар Вулин.

"То, что в 1999 году блок НАТО во главе с США сделал, совершив агрессию против Союзной Республики Югославия, сегодня США делают в отношении Венесуэлы", - подчеркнул он. По словам Вулина, целью подобных шагов является не только давление на конкретное государство, но и демонтаж международно-правовой системы. "Тогда они пытались убить Сербию, но убили международное право", - указал политик.

Он отметил, что бомбардировки и силовые действия против государств - членов ООН становятся сигналом другим странам. "Бомбардировка страны - члена Организации Объединенных Наций и похищение ее президента являются лишь предупреждением государствам, не обладающим ядерным оружием", - считает Вулин.

Как подчеркнул экс-министр обороны, таким государствам фактически предлагается выбор между милитаризацией и отказом от суверенитета. "Либо они должны вооружиться настолько, чтобы стать слишком дорогой целью, либо отказаться от самостоятельной политики", - добавил он.

По оценке Вулина, происходящее требует системного ответа со стороны России и других государств, не принимающих логику силового давления. "Россия должна настойчиво продолжать борьбу за установление нового порядка безопасности, иначе будет сформирована коалиция страха под руководством Запада, в которую войдут все страны, напуганные тем, что могут разделить судьбу Югославии или Венесуэлы, и потому готовые беспрекословно подчиняться - даже если это будет означать участие в войне против России или Китая", - отметил он.

Выводы для Сербии

Говоря о Сербии, Вулин подчеркнул необходимость жесткого пересмотра подходов к национальной безопасности. "Сербия должна прекратить любые компромиссы, когда речь идет о ее безопасности, работе ее спецслужб, внутреннем законодательном устройстве или позиции Республики Сербской. Сербия не должна отказываться от политики военного нейтралитета, который следует расширить и на политический нейтралитет", - указал собеседник агентства.

Он также выступил за ускоренное восстановление призывной службы и наращивание вооружений. "Сербии необходимо в ускоренном порядке вернуть обязательную военную службу, а также вооружаться настолько, насколько это позволяет экономика, и даже сверх этого. Оружие обходится дороже всего тогда, когда его нет в момент необходимости, а с утратой свободы любая другая ценность перестает быть важной", - заключил Вулин.

Вторжение в Венесуэлу

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Как заявил МИД РФ, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога".

Бомбардировки НАТО

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". В результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.

За три месяца бомбардировок Югославии силы НАТО на территорию Сербии сбросили в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет с момента бомбардировок в республике онкологические заболевания были зафиксированы у около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.