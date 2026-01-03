В УВКПЧ призвали Вашингтон уважать Устав ООН на фоне атаки на Венесуэлу

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также отметил важность проявления сдержанности

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление призвали США на фоне совершенной Вашингтоном атаки на Венесуэлу проявить сдержанность и уважение к Уставу ООН.

"Фолькер Тюрк встревожен вмешательством США в дела Венесуэлы, - говорится в заявлении управления в Х. - Мы призываем всех проявлять сдержанность и в полной мере уважать Устав ООН и международное право в области прав человека".