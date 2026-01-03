ТАСС: заседание СБ ООН по Венесуэле может пройти 4 или 5 января
ООН, 3 января. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле может пройти 4 или 5 января. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник во всемирной организации.
"Это произойдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Ожидается подтверждение от председателя [Совбеза]", - сказал собеседник агентства.
В миссии Сомали при ООН, являющейся председателем в СБ в январе, не ответили на вопрос ТАСС, когда может состояться заседание.