ТАСС: заседание СБ ООН по Венесуэле может пройти 4 или 5 января

В миссии Сомали при ООН, являющейся председателем в СБ в январе, не ответили на вопрос ТАСС, когда может состояться заседание

ООН, 3 января. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле может пройти 4 или 5 января. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник во всемирной организации.

"Это произойдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Ожидается подтверждение от председателя [Совбеза]", - сказал собеседник агентства.

В миссии Сомали при ООН, являющейся председателем в СБ в январе, не ответили на вопрос ТАСС, когда может состояться заседание.