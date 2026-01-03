Сенатор Шахин: военные США получили ранения при операции в Венесуэле

Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США также заявила, что "эти удары втягивают Америку еще глубже в открытый конфликт"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американские военнослужащие получили ранения в ходе операции в Венесуэле. Об этом заявила член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джинн Шахин.

"Сегодняшняя драматическая военная операция президента [США Дональда] Трампа на венесуэльской земле совершенно не соответствует той информации, которую его кабинет доводил до сведения Конгресса, идет вразрез с явными желаниями американского народа. Эти удары втягивают Америку еще глубже в открытый конфликт, создают серьезный риск для наших военнослужащих, привели, по имеющимся данным, к ранениям [военнослужащих] войск США, о чем нам немедленно необходимо получить больше информации", - говорится в письменном заявлении Шахин.

Она представляет Демократическую партию США, является фактически заместителем председателя комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп, являющийся республиканцем, подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.