Обвинения США в адрес Мадуро распространяются на членов его семьи

В качестве обвиняемых в документе также фигурируют вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо и его предшественник на этом посту Родригес Часин

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Обвинения правительства США в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро распространяются также на членов его семьи и главу министерства юстиции. Это следует из обвинительного заключения, обнародованного Министерством юстиции - Генеральной прокуратурой США.

Из документа следует, что обвинения в адрес Мадуро выдвинуты в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.

Помимо самого Мадуро, в качестве обвиняемых в документе фигурируют его жена Силия Флорес, а также сын венесуэльского лидера. Кроме того, обвинения выдвинуты в отношении вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо, его предшественника на этом посту Родригеса Часина. Также в списке обвиняемых фигурирует предполагаемый лидер наркокартеля Tren de Aragua по прозвищу Ниньо Герреро.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Как заявил МИД России, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога". В МИД России решительно призвали американское руководство освободить Мадуро и его жену.