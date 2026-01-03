Трамп опубликовал фото Мадуро на борту американского корабля Iwo Jima

На снимке президент Венесуэлы в сером спортивном костюме и наушниках

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руках военных США на борту корабля Iwo Jima.

"Николас Мадуро на борту корабля США Iwo Jima", - написал американский лидер. На снимке Мадуро в сером спортивном костюме и наушниках. Он держит пластиковую бутылку. Его глаза закрыты черной маской. Мадуро предположительно в наручниках, рядом с ним, вероятно, стоит еще один человек, лица которого не видно.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Как заявил МИД России, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога". В МИД России решительно призвали американское руководство освободить Мадуро и его жену.