Власти Венесуэлы заявили, что США представляют угрозу миру

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто также поблагодарил ЮАР за оперативный созыв заседания Совета Безопасности ООН
16:36

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Боливарианское правительство Венесуэлы на фоне ударов США по стране заявило, что Вашингтон представляет угрозу всему миру. Об этом сообщил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

"Сегодня мир сталкивается с критическим вызовом - угрозой, которую Соединенные Штаты представляют для народов планеты. Необходимо действовать сообща и решительно, чтобы защитить суверенитет и права всех наций", - указал Хиль Пинто.

Он также поблагодарил ЮАР за "оперативный созыв заседания Совета Безопасности ООН в ответ на односторонние военные действия Соединенных Штатов против Венесуэлы, которые являются грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций". 

