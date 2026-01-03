WP: Пентагон уведомил Конгресс о захвате Мадуро лишь по завершении операции

Таким образом, отмечает газета, операция была проведена "без одобрения со стороны законодателей"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Военное министерство США уведомило Конгресс об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже после ее завершения. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, уведомление со стороны Пентагона поступило американским законодателям в субботу утром, уже по завершении операции. Как информирует WP, Пентагон изложил версию, согласно которой операция по захвату Мадуро была осуществлена "в ответ на угрозу национальной безопасности" со стороны правительства Венесуэлы. Таким образом, отмечает газета, операция была проведена "без одобрения со стороны законодателей".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.