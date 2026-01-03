ABC: похищенного Мадуро доставят в Нью-Йорк через базу Гуантанамо
Редакция сайта ТАСС
16:38
обновлено 16:45
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, сначала будет доставлен на американскую военную базу в заливе Гуантанамо. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила журналистка телеканала ABC News Кэтрин Фолдерс.
По ее данным, после пребывания на базе Мадуро будет пересажен на самолет Федерального бюро расследований США для дальнейшей транспортировки в Нью-Йорк. Именно там он и его жена Силия Флорес должны предстать перед судом по обвинениям в наркотерроризме и контрабанде кокаина.