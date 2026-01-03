ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ABC: похищенного Мадуро доставят в Нью-Йорк через базу Гуантанамо

По данным телеканала, на базе президента Венесуэлы пересадят на самолет Федерального бюро расследований США для дальнейшей транспортировки в Нью-Йорк
16:38
обновлено 16:45

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/ Cristian Hernandez

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, сначала будет доставлен на американскую военную базу в заливе Гуантанамо. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила журналистка телеканала ABC News Кэтрин Фолдерс.

Читайте также

Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

По ее данным, после пребывания на базе Мадуро будет пересажен на самолет Федерального бюро расследований США для дальнейшей транспортировки в Нью-Йорк. Именно там он и его жена Силия Флорес должны предстать перед судом по обвинениям в наркотерроризме и контрабанде кокаина. 

