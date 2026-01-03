Маск поддержал действия США в Венесуэле

Основатель компании SpaceX также ответил словом "правда" на сообщение госсекретаря Марко Рубио, что Николас Мадуро "не является президентом Венесуэлы" и что он якобы занимается поставками наркотиков в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск словами "браво" и "правда" поддержал действия Соединенных Штатов в Венесуэле.

Маск в X написал "браво" в ответ на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором политик рассказывает об операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Маск также ответил словом "правда" на сообщение госсекретаря Марко Рубио, что Мадуро "не является президентом Венесуэлы" и что он якобы занимается поставками наркотиков в США.