Эксперт Гован: США, скорее всего, будут блокировать резолюции СБ ООН по Венесуэле

Дружественные президенту республики Николасу Мадуро страны, "такие как Куба, могут также запросить проведение дебатов в Генеральной Ассамблее, но это, вероятно, приведет лишь к осуждению Соединенных Штатов и незначительным конкретным результатам", отметил он

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. США, вероятнее всего, воспользуются правом вето, чтобы блокировать резолюции СБ ООН по Венесуэле. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС Ричард Гован, занимающийся проблематикой ООН эксперт неправительственной организации "Международная кризисная группа".

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Вероятно, Венесуэла будет настаивать на заседании Совета Безопасности в связи с этим кризисом. Китай и Россия, конечно, осудят действия США. Однако США могут использовать право вето, чтобы заблокировать любые резолюции по этому кризису, так что никакого результата не будет", - сказал он.

Гован считает, что дружественные президенту Венесуэлы Николасу Мадуро страны, "такие как Куба, могут также запросить проведение дебатов в Генеральной Ассамблее, но это, вероятно, приведет лишь к осуждению Соединенных Штатов и незначительным конкретным результатам".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Как заявил МИД РФ, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога".