Трамп выложил видео предположительно удара по Венесуэле

Видеоряд сопровождается песней группы Creedence Clearwater Revival Fortunate Son, которая была выпущена в годы конфликта во Вьетнаме и стала одним из гимнов антивоенного движения

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выложил полутораминутное видео предположительно бомбардировок Венесуэлы под песню Fortunate Son времен Вьетнамской войны.

Американский президент опубликовал видео на своей странице в социальной сети Truth Social, на котором вертолеты предположительно ВВС США осуществляют бомбардировку Венесуэлы. Видеоряд сопровождается песней группы Creedence Clearwater Revival Fortunate Son, которая была выпущена в годы конфликта во Вьетнаме и стала одним из гимнов антивоенного движения.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение масштабных ударов по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.