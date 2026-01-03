ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: потерь среди американских военнослужащих в Венесуэле нет

Ни одна единица техники ВС США не была потеряна, добавил американский президент
Редакция сайта ТАСС
16:45
обновлено 16:50

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Среди американских военнослужащих нет погибших в результате операции по захвату президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Ни один американский военнослужащий не погиб, и ни одна единица американской техники не была потеряна", - подчеркнул глава государства. 

