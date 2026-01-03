Трамп: США будут в Венесуэле сколько нужно для "надлежащего перехода" к власти

Американский лидер рассказал об этом на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич в штате Флорида

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. США будут оставаться в Венесуэле столько времени, сколько потребуется для "надлежащего перехода" к новой власти в Каракасе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем оставаться [там] столько времени, сколько нужно для надлежащего перехода [к новой власти]. Мы будем там до этого времени", - сказал он на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.