Катар готов содействовать урегулированию ситуации вокруг Венесуэлы

МИД государства заинтересован в сохранении каналов связи со всеми сторонами

ДОХА, 3 января. /ТАСС/. Катар глубоко обеспокоен событиями в Венесуэле и готов содействовать любым усилиям, нацеленным на мирное урегулирование ситуации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства государства.

"Государство Катар выражает глубокую обеспокоенность текущими событиями в Боливарианской Республике Венесуэла и в этой связи призывает к сдержанности, деэскалации и приверженности диалогу в качестве основного способа урегулирования всех нерешенных вопросов", - указывается в документе, опубликованном на странице ведомства в X. МИД Катара подчеркнул, что Доха готова "содействовать любым международным усилиям, направленным на немедленное достижение мирного решения [кризиса], и подтверждает свою приверженность поддержанию открытых каналов связи со всеми заинтересованными сторонами".