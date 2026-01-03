Пентагон: Трамп отдал приказ об операции в Венесуэле 3 января в 6:46 мск

Вашингтон ожидал в том числе и подходящей для операции погоды, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 3 января в 6:46 мск отдал приказ о начале проведения операции в Венесуэле. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн.

"Минувшей ночью, в 22:46 по времени восточного побережья США (6:46 среды мск - прим. ТАСС), президент приказал Вооруженным силам США начинать эту операцию", - отметил он на пресс-конференции в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Кейн отметил, что Вашингтон, в частности, ждал подходящих для этого погодных условий.