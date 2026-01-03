Пентагон: США уничтожили силы ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог захватить Мадуро

ВС Соединенных Штатов таким образом обеспечили безопасный пролет вертолетов спецназа, заявил генерал Дэн Кейн

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Военные США в ходе операции в Венесуэле атаковали ее системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы позволить спецназу захватить венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

"Когда отряд начал приближаться к Каракасу, объединенные воздушные силы приступили к ликвидации и выводу из строя систем ПВО Венесуэлы, используя оружие, чтобы обеспечить безопасный пролет вертолетов [со спецназом] в район назначения. Цель наших воздушных сил была, есть и всегда будет заключаться в защите вертолетов и наземных сил для доставки их к месту назначения и возвращения домой", - сказал он на пресс-конференции в поместье президента США Дональда Трампа во Флориде.