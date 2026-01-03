Пентагон: в операции в Венесуэле подбит один американский самолет

Он остался в строю, сообщили в военном министерстве США

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Один американский летательный аппарат был подбит во время операции в Венесуэле, но воздушное судно осталось в строю. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

"После прибытия в район назначения наши вертолеты попали под огонь", - отметил он, говоря о ходе операции, в ходе которой США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Один из наших летательных аппаратов был подбит, но сохранил способность оставаться в полете. Как ранее заявил президент [США Дональд Трамп] вся наша авиация вернулась домой", - сообщил Кейн на пресс-конференции в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Кейн добавил, что упомянутый аппарат "сохранил способность оставаться в полете до конца операции", при этом других подробностей генерал не привел.