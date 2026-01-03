Пентагон: захвативший Мадуро спецназ вступал в бои при отходе на базу

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн назвал это "эпизодами самообороны"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Захвативший президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназ США много раз вступал в боестолкновения при отходе на свою плавучую базу. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

"Имели место множество эпизодов самообороны, когда силы [США] начали отход из Венесуэлы. Они успешно отошли и вернулись на свои плавучие базы", - сказал он.