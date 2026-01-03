ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что США намерены управлять Венесуэлой "с группой"

Президент Соединенных Штатов не уточнил, какие именно силы или лица войдут в упомянутую им группу управления
17:18
обновлено 17:28

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро. Об этом он сообщил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем руководить Венесуэлой до тех пор, пока не наступит момент, когда мы сможем осуществить безопасный, правильный и благоразумный переход власти", - подчеркнул Трамп.

Президент не уточнил, какие именно силы или лица войдут в упомянутую им группу управления. 

