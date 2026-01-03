Трамп: ВС США останутся на позициях до выполнения требований по Венесуэле

Соединенные Штаты "сохраняют все военные варианты", заявил президент страны

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне пока все требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Американская армада остается на своих позициях и Соединенные Штаты сохраняют все военные варианты до тех пор, пока требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены в полной мере", - сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что "все военные и политики в Венесуэле должны понимать, что произошедшее с [президентом Николасом] Мадуро может случиться и с ними".