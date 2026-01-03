ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Рубио: администрация США не предупреждала Конгресс об операции в Венесуэле

Госсекретарь отметил, что законодательный орган не должен получать уведомления о подобных миссиях
Редакция сайта ТАСС
17:24
обновлено 17:34

Госсекретарь США Марко Рубио

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американская администрация не извещала заранее Конгресс США о проведении военной операции на территории Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Данная миссия не входила в число тех, о которых Конгресс должен получать предварительное уведомление", - сказал Рубио в ответ на соответствующий вопрос. 

