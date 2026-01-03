Трамп усомнился, что новым лидером Венесуэлы станет оппозиционер Мачадо

Президент Соединенных Штатов отметил, что его администрация с ней не контактировала

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп усомнился, что оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо станет новым лидером Венесуэлы. На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) он отметил, что его администрация не контактировала с ней.

"Нет, мы этого не делали", - сказал президент США в ответ на вопрос, контактировала ли его команда с Мачадо. "Я думаю, ей будет очень трудно стать лидером. У нее нет поддержки и уважения внутри страны. Она очень милая женщина, но у нее нет достаточного уровня уважения", - добавил он.

Мачадо получила в 2025 году Нобелевскую премию мира "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Она родилась в 1967 году в Каракасе, в 2010 году была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы, спустя два года основала и возглавила оппозиционное движение Vente Venezuela. В 2014 году Мачадо принимала активное участие в антиправительственных протестах и в том же году предстала перед судом по обвинению в попытке госпереворота и покушения на президента Николаса Мадуро, по итогам судебных разбирательств ей было временно запрещено занимать государственные должности.