CNN: в США запланированы акции протеста против военных действий в Венесуэле

Они пройдут в нескольких городах 3 января

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Акции протеста против военных действий США в Венесуэле запланированы на 3 января в нескольких американских городах. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Мы должны выйти на улицы и сказать нет еще одной бесконечной войне! Народ этой страны не хочет еще одной войны", - приводит телеканал заявление НПО Answer Coalition, одной из групп, организующих протесты.

По информации телеканала, проведение демонстраций запланировано в Нью-Йорке на Таймс-сквер, в Вашингтоне у Белого дома, в Чикаго, а также у зданий городских администраций и законодательных собраний штатов по всей стране.