Эксперт Тейшейра: Трамп возродил открытые интервенции в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа вернулись к практике открытого военного вмешательства во внутренние дела стран Латинской Америки, что создает прямую угрозу национальному суверенитету всех государств региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Франсиску Тейшейра.

"Удары США по Каракасу и другим городам Венесуэлы стали повторением того, что традиционно происходило в Латинской Америке вследствие действий Вашингтона. Соединенные Штаты присвоили себе право менять политические режимы, не признавать реальные результаты выборов или фабриковать нужные им в тех странах, которые представляют интерес для американских магнатов и корпораций", - заявил он.

По словам Тейшейры, агрессия в отношении Венесуэлы стала лишь одним из звеньев нового курса внешней политики Белого дома. "Атаки на Колумбию, блокада Кубы, вмешательство в дела Аргентины и фактическая покупка этой страны через американские кредиты - все это звенья одной цепи", - отметил эксперт.

"К сожалению, мы вынуждены наблюдать повторение истории бесчисленных американских интервенций, начавшихся еще в конце XIX века и затрагивающих весь континент от Мексики до Аргентины", - заключил политолог.