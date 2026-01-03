Филиппо напомнил о словах Габбард о невмешательстве в дела Венесуэлы

Лидер французской партии "Патриоты" обратил внимание, что директор Национальной разведки США в 2019 году призывала Вашингтон держаться подальше от республики

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо напомнил о сказанных в 2019 году словах Тулси Габбард, которая ныне занимает пост директора Национальной разведки, что США необходимо держаться подальше от Венесуэлы.

"Сегодня она возглавляет американскую разведку. Это всплывает на поверхность! MAGA ("Сделаем Америку вновь великой" - прим. ТАСС) был именно таким", - написал Филиппо в X, ответив на пост Габбард 2019 года.

Занимавшая тогда должность члена Палаты представителей Конгресса (от штата Гавайи) Тулси Габбард написала, что США "должны держаться подальше от Венесуэлы". "Пусть венесуэльский народ сам решает свое будущее. Мы не хотим, чтобы другие страны выбирали наших лидеров, поэтому мы должны перестать пытаться выбирать их лидеров", - подытожила она.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.