Трамп заявил, что США намерены продавать нефть из Венесуэлы другим странам

По его словам, венесуэльские производители не могли добывать столько нефти из-за плохой инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
17:51

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена продавать венесуэльскую нефть другим государствам и нарастить объемы этих поставок. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы будем продавать им нефть, возможно, в гораздо больших объемах. Поскольку они [венесуэльские производители] не могли добывать [нефть] в больших объемах из-за того, что у них была такая плохая инфраструктура", - сказал американский лидер, говоря о государствах, которые заинтересованы в закупках венесуэльской нефти.

"Так что мы будем продавать большие объемы нефти другим странам. Многие из них используют ее сейчас. Но, я бы сказал, их будет гораздо больше", - добавил он, имея в виду страны, которые покупают венесуэльскую нефть. По версии президента США, американские компании "потратят миллиарды долларов" на ремонт инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Венесуэле. 

