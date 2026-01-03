El País: военная операция США в Венесуэле напоминает начало войны в Ираке

По версии газеты, республика стала одержимостью президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Военное вмешательство Соединенных Штатов в Венесуэле напоминает во многих смыслах начало вторжения в Ирак. Об этом пишет испанская газета El País.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

По ее версии, латиноамериканская республика стала во второй половине первого года нового срока Дональда Трампа на посту президента США его "большой одержимостью". "То, что начиналось как очевидная демонстрация силы с первоначальной отправкой флотилии военных кораблей и более чем 2 тыс. солдат, превратилось в полноценную интервенцию США против суверенного государства и операцию по смене режима после нескольких месяцев угроз, - отмечает издание. - Захват [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро воскрешает в памяти последнее военное вмешательство США в Латинской Америки: вторжение в Панаму".

"Американская операция также напоминает начало войны в Ираке во многих отношениях, - подчеркивает газета. - От изображений взрывов в Каракасе, похожих на те, что произошли в Багдаде и положили начало военной операции союзников в 2003 году, и намерения сменить режим, до того, как разворачивался этот процесс: обвинение за обвинением, ультиматум за ультиматумом, каждый из которых становился все более решительным и угрожающим по отношению к правящему режиму, в то время как Соединенные Штаты усиливали свое присутствие в регионе с помощью своего самого современного авианосца Gerald Ford и тысяч дополнительных военнослужащих. И, конечно же, есть цель, стоящая за всем этим: нефть, которой обе страны обладают в изобилии".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.