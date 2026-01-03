В парламенте Венесуэлы осудили акт войны со стороны США

Вице-президент партии "Мы можем" указал, что Соединенные Штаты действовали "как преступники, ночью без объявления войны

КАРАКАС 3 января. /ТАСС/. Венесуэла решительно осуждает преступную войну США и требует немедленного освобождения президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его супруги. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, вице-президент партии "Мы можем" Вильян Родригес корреспонденту ТАСС.

"Мы решительно отвергаем и осуждаем преступный акт войны, требуем освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Выражаем надежду на то, что демократические страны мира подвергнут критике военные действия США против Боливарианской Республики", - заявил Родригес.

Парламентарий отметил, что Венесуэла неоднократно предупреждала генерального секретаря ООН и генерального секретаря ОПЕК об истинных намерениях Соединенных Штатов провести военную операцию в Карибском бассейне, в том числе "избирательную атаку, основной целью которой станет убийство высокопоставленных лидеров революции". Родригес подчеркнул, что Вашингтон "стремится подорвать обороноспособность страны и спровоцировать восстание против революционного правительства Венесуэлы, чего не смог добиться в течение последних 26 лет".

Депутат указал, что США действовали "как преступники, ночью без объявления войны, под надуманным предлогом борьбы с наркотрафиком". Он отметил, что ВВС США не был оказан отпор над Каракасом. Родригес ожидает официального сообщения о числе жертв бомбардировок по территории Венесуэлы.

Политик сообщил, что в соответствии с конституцией Венесуэлы, если будет объявлено "об абсолютном отсутствии президента республики", исполнительный вице-президент страны Делси Родригес должна объявить о проведении выборов главы государства в течение 30 дней.