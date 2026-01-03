Трамп фактически признал, что президентом Венесуэлы стала Делси Родригес

Американский президент предположил, что Родригес привели к присяге совсем недавно

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп фактически признал, что президентом Венесуэлы является после американской военной операции Делси Родригес.

"Если нам уйти, то кто возьмет на себя управление [Венесуэлой]? Нет никого, чтобы взять на себя управление", - заявил американский лидер на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Есть назначенный [в свое время президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро [исполнительный] вице-президент [Делси Родригес]. Сейчас она вице-президент и, полагаю, президент. Ее привели к присяге как президента совсем недавно", - заявил Трамп.

При этом он утверждал, что у Родригес уже состоялся продолжительный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. "И она сказала: "Мы сделаем все, что вам необходимо". <...> Но в действительности выбора у нее нет", - сказал хозяин Белого дома. Он также сообщил о намерении США взять на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил ранее, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп впоследствии подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.