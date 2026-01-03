SCMP: решение ЕС заморозить активы РФ может стать кошмаром для Европы

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 3 января. /ТАСС/. Решение Евросоюза о заморозке российских активов грозит обернуться юридическим кошмаром для Европы. Такое мнение высказывает гонконгская газета South China Morning Post в статье, подводящей итоги 2025 года.

"В прошлом месяце Европейский союз объявил о бессрочном замораживании российских активов. <…> Замораживание суверенных активов - это юридический и экзистенциальный кошмар для Европы как финансового центра: кто осмелится вкладывать свои деньги в Европу, если их можно отнять либо в угоду директиве США, либо произвольным европейским интересам?" - отмечает издание.

"Следует помнить, что Европа юридически не объявляла войну России, а Украина не является ни членом ЕС, ни НАТО", - подчеркивается в статье. По мнению газеты, "Европа обречена столкнуться с фундаментальной дилеммой", связанной с затратами на оборону, поскольку "рассматривала Россию как экзистенциального врага, а не как европейскую державу, которая могла бы стать важным партнером для мира".

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа.