ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

SCMP: решение ЕС заморозить активы РФ может стать кошмаром для Европы

Редакция сайта ТАСС
18:26

ГОНКОНГ, 3 января. /ТАСС/. Решение Евросоюза о заморозке российских активов грозит обернуться юридическим кошмаром для Европы. Такое мнение высказывает гонконгская газета South China Morning Post в статье, подводящей итоги 2025 года.

Читайте также

Удар, поражение и политический крах: мировые СМИ — о решении ЕС по активам РФ

"В прошлом месяце Европейский союз объявил о бессрочном замораживании российских активов. <…> Замораживание суверенных активов - это юридический и экзистенциальный кошмар для Европы как финансового центра: кто осмелится вкладывать свои деньги в Европу, если их можно отнять либо в угоду директиве США, либо произвольным европейским интересам?" - отмечает издание.

"Следует помнить, что Европа юридически не объявляла войну России, а Украина не является ни членом ЕС, ни НАТО", - подчеркивается в статье. По мнению газеты, "Европа обречена столкнуться с фундаментальной дилеммой", связанной с затратами на оборону, поскольку "рассматривала Россию как экзистенциального врага, а не как европейскую державу, которая могла бы стать важным партнером для мира".

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа. 

БельгияРоссияКитай