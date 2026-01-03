Испания не признает интервенцию, нарушающую международное право

Об этом заявил премьер-министр королевства в связи с событиями в Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Власти Испании не признают интервенцию, нарушающую международное право. Таким образом председатель правительства королевства Педро Санчес прокомментировал последние события в Венесуэле.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"Испания не признала режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, - написал премьер в X. - Но она также не признает интервенцию, нарушающую международное право и толкающую регион к горизонту неопределенности". "Мы просим всех участников думать о гражданском населении, уважать Устав ООН и работать над справедливым и согласованным переходным процессом", - добавил Санчес.