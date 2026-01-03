Орбан: события в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

Венгерское правительство провело консультации с энергетическими компаниями, заявил премьер-министр страны

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 3 января. /ТАСС/. События в Венесуэле, где США осуществили спецоперацию по захвату президента страны Николаса Мадуро, могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

Он сообщил, что в связи с этим венгерское правительство провело срочные консультации с энергетическими компаниями страны. "Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В то же время он воздержался от каких-либо политических оценок военных действий США в Венесуэле, отметив лишь, что никто из находящихся там венгерских граждан не пострадал. Ранее с аналогичным сообщением по поводу немногочисленных граждан Венгрии в латиноамериканской стране выступил глава МИД Петер Сийярто.