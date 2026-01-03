Сенатор Шейхин: Трамп неоднократно отрицал намерения сменить власть в Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Сенатор США Джинн Шейхин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) заявила, что президент США Дональд Трамп и его администрация не раз отрицали какие-либо намерения сменить власть в Венесуэле. Законодатели в Конгрессе США не знают, как будет действовать Белый дом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Поскольку президент и его кабинет неоднократно отрицали какие-либо намерения провести смену режима в Венесуэле во время брифингов в Конгрессе, у нас нет понимания того, как администрация готовится снизить риски для США, и у нас нет информации относительно долгосрочной стратегии после сегодняшней чрезвычайной эскалации", - приводит газета заявление Шейхин.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в ряде американских городов запланированы акции протеста против действий США в Венесуэле.