Трамп утверждает, что присутствие США в Венесуэле будет не военным

Американский лидер заявил, что оно затронет сферу энергетики

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американское присутствие в Венесуэле будет не военным, а затронет сферу энергетики.

"Нет, у нас будет присутствие в Венесуэле, которое касается нефти. <...> Мы направляем туда свою экспертизу. Поэтому может что-то потребоваться. Небольшое", - сказал глава американской администрации на пресс-конференции, комментируя дальнейшие планы Вашингтона после операции с целью захвата президента Николаса Мадуро. Трамп отвечал на вопрос о том, предвидит ли он военное присутствие США в Венесуэле. Президент США объявил о намерении Соединенных Штатов взять на себя "временное" управление Венесуэлой - якобы на переходный период. Точные сроки Трамп не обозначил.

При этом он заверил, что хотел бы скорейшего завершения такого периода. "Я бы хотел сделать это быстро. Но на это требуется какой-то период. Мы восстанавливаем, мы должны восстановить всю их инфраструктуру", - заявил президент США. "Инфраструктуру прогнила, это в действительности очень опасно, грозит взрывами. Нефть - очень опасная сфера", - считает Трамп. "Значительную часть этого построили 25 лет назад мы. Мы это заменим", - отметил он.

"Мы заберем много денег, чтобы можно было позаботиться о стране", - добавил руководитель американской администрации, не расшифровывая свои высказывания.