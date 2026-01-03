ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Гондураса назвала похищение Мадуро варварской акцией

Сиомара Кастро заявила, что действия Соединенных Штатов противоречат международному праву
Редакция сайта ТАСС
18:52

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что военная агрессия Соединенных Штатов против Венесуэлы, похищение президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес являются варварской акцией, посягающей на суверенитет народов Латинской Америки и противоречащей международному праву.

"Военная агрессия Соединенных Штатов против народа Венесуэлы, а также похищение президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес являются посягательством на суверенитет и независимость народов Латинской Америки и Карибского бассейна, а также полным игнорированием и моральным поражением Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Мы осуждаем эту варварскую акцию и выражаем солидарность с храбрым народом Венесуэлы, а также с президентом Николасом Мадуро и его супругой", - написала Кастро в Х.

Она напомнила, что Гондурас также стал " жертвой вмешательства и прямой интервенции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа" в ходе прошедших в республике в ноябре президентских выборов. 

