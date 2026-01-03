Мерц: сложно судить о правовой стороне операции США в Венесуэле

По словам канцлера Германии, для выводов потребуется время

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока сложно дать правовую оценку действиям США в Венесуэле, и призвал не допустить политической нестабильности в латиноамериканской стране.

"Правовая оценка операции США сложная. На это нам нужно время", - говорится в заявлении главы правительства ФРГ, которое распространила пресс-служба кабмина. Мерц отметил, что "в целом в отношениях между государствами должны действовать принципы международного права". "Сейчас нельзя допустить в Венесуэле политической нестабильности. Важно обеспечить упорядоченный переход власти к избранному на выборах правительству", - отметил канцлер.

При этом Мерц утверждал, что лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро якобы "привел свою страну к краху", а "последние выборы [президента] были сфальсифицированы". Он напомнил, что ФРГ, как и ряд других государств, не признала результаты голосования. "Мадуро играл сомнительную роль в регионе - из-за нечестивых альянсов по всему миру и участия Венесуэлы в наркобизнесе", - утверждал канцлер.